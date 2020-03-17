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17.03.2020

Мы работаем! Режим работы магазина подарков Ларец в период карантина в Киеве

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05.03.2020

График работы магазина Ларец на 8 марта 2020

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Купить элитный подарок 2020

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В наличии в офисе. Редкая!

Новинка
Подарок Кружка для пива Век баскетбола Avon - Фото товара 1
Кружка для пива "Век баскетбола" Avon

В наличии в офисе. Редкая!

Артикул: кп311

4500 грн.

Победителю по жизни

Новинка
Подарок Пивная кружка Круг победителя Avon - Фото товара 1
Пивная кружка "Круг победителя" Avon

Победителю по жизни

Артикул: кп312

3900 грн.

Для настоящих мужчин

Новинка
Подарок Подарочная пивная кружка Рыцари королевства - Фото товара 1
Подарочная пивная кружка "Рыцари королевства"

Для настоящих мужчин

Артикул: кп313

3500 грн.

В наличии в офисе

Новинка
Подарок Кабинетная сувенирная пушка - Фото товара 1
Кабинетная сувенирная пушка

В наличии в офисе

Артикул: 1400

3200 грн.

В наличии в офисе. Редкая!

Новинка
Подарок Пивная кружка Budweiser Век традиций - Фото товара 1
Пивная кружка Budweiser "Век традиций"

В наличии в офисе. Редкая!

Артикул: кп275

2400 грн.

В наличии

Новинка
Подарок Винтажная шкатулка - Фото товара 1
Винтажная шкатулка

В наличии

Артикул: 1697

2400 грн.

В наличии

Новинка
Подарок Сувенирная тарелка с петриковской росписью - Фото товара 1
Сувенирная тарелка с петриковской росписью

В наличии

Артикул: 13-8прв

1850 грн.

В наличии

Новинка
Подарок Эксклюзивная тарелка vip-серии в подарочной упаковке - Фото товара 1
Эксклюзивная тарелка vip-серии в подарочной упаковке

В наличии

Артикул: 13-1прв

1850 грн.

В наличии в офисе

Новинка
Подарок Кавказские рога для вина и водки на подставке - Фото товара 1
Кавказские рога для вина и водки на подставке

В наличии в офисе

Артикул: 1654

1800 грн.

В наличии в офисе

Новинка
Подарок Сумка crossbody из мешковины и эко-кожи - Фото товара 1
Сумка crossbody из мешковины и эко-кожи

В наличии в офисе

Артикул: ed003

800 грн.

Подарок Элитная подарочная книга Добыча Дэниел Ергин - Фото товара 1
Элитная подарочная книга "Добыча" Дэниел Ергин

Артикул: ЭК-190

18400 грн.

В наличии

Подарок Солидный мужской подарок дровяной самовар фабрики Воронцовых - Фото товара 1
Солидный мужской подарок дровяной самовар фабрики Воронцовых

В наличии

Артикул: 126c

14000 грн.

Подарок Печатная машинка Continental - Фото товара 1
Печатная машинка Continental

Артикул: 1151

9200 грн.

В наличии в офисе

Подарок Старинная фарфоровая статуэтка Германия - Фото товара 1
Старинная фарфоровая статуэтка Германия

В наличии в офисе

Артикул: 1639

8700 грн.

Единственный экземпляр

Подарок Настенный светильник ручной работы - Фото товара 1
Настенный светильник ручной работы

Единственный экземпляр

Артикул: 1336

6500 грн.

Подарок Бронзовая статуэтка Денежная свинья - Фото товара 1
Бронзовая статуэтка "Денежная свинья"

Артикул: C09

5500 грн.

В наличии

Подарок Старинный стул 19 век - Фото товара 1
Старинный стул 19 век

В наличии

Артикул: 1557

5300 грн.

В наличии в офисе

Подарок Старый судовой телефон - Фото товара 1
Старый судовой телефон

В наличии в офисе

Артикул: 1636

5100 грн.

В наличии

Подарок Настенное панно Harley Davidson - Фото товара 1
Настенное панно "Harley Davidson"

В наличии

Артикул: 1266

4600 грн.

В наличии

Подарок Советский почтовый ящик - Фото товара 1
Советский почтовый ящик

В наличии

Артикул: 1360

4500 грн.

В наличии в офисе

Подарок Оловянный коньячный набор - Фото товара 1
Оловянный коньячный набор

В наличии в офисе

Артикул: 1498

2800 грн.

В наличии в офисе

Подарок Локомотив паровоз на постаменте из ж/д костыля - Фото товара 1
Локомотив паровоз на постаменте из ж/д костыля

В наличии в офисе

Артикул: 1486

2700 грн.

РАСПРОДАЖА!

Подарок Держатель для кости Claude Dozorme - Фото товара 1
Держатель для кости Claude Dozorme

РАСПРОДАЖА!

Артикул: 1470

2600 грн.

В наличии 2 больших размера

Подарок Деловое черное платье с рукавами - Фото товара 1
Деловое черное платье с рукавами

В наличии 2 больших размера

Артикул: DR5564

2300 грн.

В наличии в офисе

Подарок Серебряный рог для спиртных напитков - Фото товара 1
Серебряный рог для спиртных напитков

В наличии в офисе

Артикул: 1692

2200 грн.

Большие размеры

Подарок Нарядное черное платье с цветами - Фото товара 1
Нарядное черное платье с цветами

Большие размеры

Артикул: DR5566

1800 грн.

В наличии

Подарок Брендовая сумка в клетку ED - Фото товара 1
Брендовая сумка в клетку "ED"

В наличии

Артикул: ed005

950 грн.

Подарок Эксклюзивная подкова в украинском стиле - Фото товара 1
Эксклюзивная подкова в украинском стиле

Артикул: 1331

550 грн.

Купить элитный подарок 2020

Содержание

Грядет знаменательное событие? Вы ищите подходящий элитный подарок для друга, коллеги, любимой жены или мужа? Вам важно найти что-то особенное и подходящее конкретному человеку? Вы хотите по-настоящему порадовать и произвести впечатление на виновника торжества? Но опасаетесь подарить что-то ненужное или то, что у него уже есть? Вас беспокоит вопрос баланса цены и качества? И голова уже идет кругом? Действительно - это задача не из легких.

 

Но! Отличным решением Вашей проблемы станет категория ViP подарки, которые в широком ассортименте представлены в нашем интернет магазине Ларец.

 

Категория  ViP - это элитные подарки для мужчин и эксклюзивные подарки для женщин, раритетные вещи и антиквариат.

 

ViP подарки всегда имеют особое значение. Ведь это способ выразить свои чувства к дорогому человеку, подчеркнуть его индивидуальность. Это проявление заботы и искреннего внимания к характеру, желаниям и мечтам получателя.

 

 

5 причин почему антиквариат это лучший дорогой подарок

 

1.     Антиквариат  - не просто особенный подарок, но и, своего рода, инвестиция. Ведь со временем его цена только растет.

2.     Это не просто старинные, но и редкие, уникальные вещи. Так что такой подарок точно будет единственным в своем роде.

3.     Антикварные предметы быта абсолютно экологичные.

4.     Подобным подарком Вы можете вдохновить получателя стать коллекционером уникальных старинных предметов, и тогда, в будущем, у Вас уже не возникнет проблем с тем, что подарить.

5.     Преподнося раритетный дорогой подарок, этим подчеркиваете значимость человека в Ваших глазах

 

 

 

Купить vip подарок на любой вкус -  где нужное место?

 

 

Наш магазин подарков Ларец предоставит большой выбор vip подарков. Почему мы так уверены в этом? Потому что мы  - настоящие эксперты в области подарков.

 

 

●     Мы занимаемся любимым делом и работаем с душой на рынке подарков и сувениров с 2009 года, и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

●  Предлагаем широкий выбор оригинальных уникальных подарков: антиквариат, подарочные книги в кожаном переплете, дизайнерские работы, элитные подарки для женщин, эксклюзивные подарки для мужчин, старинные кружки для пива и иные подарки, которых нет в других магазинах.

●    У нас можно найти подарок любой ценовой категории. Ведь элитный подарок - не всегда означает очень дорогой.

●    Только в нашем магазине можно найти по-настоящему особенные вещи, единственные в своем роде. Ведь мы сами находим эксклюзивные товары, и наша команда профессиональных реставраторов возвращает этим старинным вещам их былое великолепие.

●      Мы работаем по всей Украине, и не только.

●      В нашем интернет магазине Ларец, Вы можете купить элитный подарок, не выходя из дома. Нет нужды тратить время на поиски и выстаивание в очередях.

●      Мы предоставляем удобную систему оплаты и услугу доставки.

●      Мы ценим и любим каждого клиента.

●   Выбирая сотрудничество с нами, процесс выбора подарка больше не будет мучительной проблемой, а станет приносить радость и удовольствие.

Мы помогаем найти то, что ищут.

 

Купить элитный подарок с чего начать или как правильно?

 

❶ составьте список всех вещей, которые интересуют человека, или отражают род его деятельности. Потратьте как минимум две полных минуты, записывая как можно больше вариантов. Теперь проведите мозговой штурм. Вам не нужно дарить все эти подарки, но можно натолкнуться на крутые идеи и получатель нужного  элитного подарка, непременно оценит Вашу внимательность и точность выбора.

 

❷ узнайте о прошлом человека. Возможно, есть что-то, что связано с личными и дорогими его сердцу воспоминаниями из детства или юности.

 

Если, например, задаться вопросом: “Какой можно купить элитный подарок мужчине, которого я не очень хорошо знаю и нужно ли это?”. Тогда мы предлагаем воспользоваться методом подбора подходящего подарка по психологическому типу личности человека.

 

●      Визуалы. Такие люди испытывают потребность всегда смотреть в глаза собеседнику. Они наиболее требовательно и щепетильно относятся  к эстетике и внешнему виду всего и вся, что их окружает. В нашем магазине можно найти подходящие дизайнерские предметы интерьера для декора, которые визуал непременно оценит.

●       Аудиалы. Эти люди, как правило, отличные слушатели. Музыка нередко занимает главное место в их жизни. Среди аудиалов часто встречаются музыканты и композиторы. Для этой категории мы можем предложить широкий выбор пластинок с редкими уникальными записями.

●      Кинестеты. Основное восприятие мира таких людей происходит через прикосновения, а также вкус и запах. Кинестеты обычно обладают спокойным темпераментом и при общении часто прикасаются к собеседнику. Этому типу прекрасно подойдет одежда, необычные пивные кружки, изделия ручной работы.  Консультант интернет магазина Ларец поможет выбрать подходящий вариант.

●              Дискреты. Это особая категория людей. Их еще называют замкнутыми интеллектуалами.  Такие люди обладают развитым логическим мышлением. Среди них встречается немало шахматистов и ученых. Дорогие кожаные книги - идеальный элитный подарок мужчине на день рождения, который относиться к дискретному типу.

 

 

Интернет магазин подарков Ларец, какая ваша выгода от покупки у нас?
 

  В интернет магазине Ларец можно купить подарок для любого случая: на День рождения, Новый год, годовщину или юбилей свадьбы, крестины, юбилей, корпоратив, окончание школы или университета, профессиональный праздник, День Святого Валентина и другие праздники

  Многие товары из нашего ассортимента  не представлены больше ни в одном магазине

  Широкий ассортимент товара позволит удовлетворить даже самых требовательных клиентов. Практичные и декоративные, необычные и оригинальные, прикольные и редкие, элитные и эксклюзивные, сделанные вручную – в каталоге нашего магазина можно найти подарки любой тематики и на любой вкус.

  Мы с большим теплом и заботой относимся к каждому клиенту, предоставляя только качественный и элитный товар.

  У нас есть вечерняя доставка до 23.00, которая отсутствует в других магазинах

  Мы работаем в выходные и праздники, что очень удобно для многих наших клиентов

  Покупая у нас старинные вещи и антиквариат, можете быть уверены в их работоспособности. Мы предоставляем старинные предметы в виде «купил и сразу подарил». Ничего не нужно совсем доделывать. Если, вдруг, возникли какие-то вопросы, мы ведем техническое сопровождение и обслуживание наших предметов. Вам не нужно искать дополнительно мастеров на решение возникших вопросов.

 

По-настоящему отличный подарок не должен быть просто дорогим: он должен быть выбран с особой тщательностью и вниманием. Мы надеемся, что эти советы не только помогут вам произвести впечатление на ваших друзей и семью, но и помогут вам создать теплые воспоминания, о которых с любовью будете вспоминать.

 

Спасибо, что выбрали нас! Приятных покупок в нашем интернет магазине  подарков Ларец!

 

 

Новости

17.03.2020

Мы работаем! Режим работы магазина подарков Ларец в период карантина в Киеве

подробно
05.03.2020

График работы магазина Ларец на 8 марта 2020

подробно


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